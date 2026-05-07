الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

شاهد مباريات كأس العالم 2026 وتقاضى 50 ألف دولار من قناة فوكس.. ما القصة؟

كتب : وائل توفيق

11:02 م 07/05/2026 تعديل في 11:09 م
    تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون
    جونغ تاي سي لاعب كوريا يبكي في أول مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم منذ بلوغهم ربع نهائي في إنجلترا 1966_3_3
    لاعبو منتخب كوستاريكا في كأس العالم بقطر 2022_6_6
    كأس العالم 2026
    كأس العالم

أعلنت شبكة فوكس سبورتس وظيفة لجماهير كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

الوظيفة تتطلب مشاهدة المباريات وإنتاج محتوى عن كأس العالم مقابل الحصول على أجر.

القناة أعلنت عن ذلك بالتعاون مع موقع التوظيف indeed وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المشجعين لتعزيز التفاعل الرقمي حول البطولة الكبرى، كأس العالم.

صرح روبرت جوتليب، رئيس قسم التسويق في فوكس سبورتس لصحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة، بأنهم يرغبون في أن تكون التجربة ممتعة، خاصة أن المونديال بطولة وحدث واسع الانتشار.

ووفقا لإعلان القناة سيتقاضى الشخص المرشح للوظيفة راتبا قدره 50 ألف دولار، وسيُكلف بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم من 104 مكان مخصص في ميدان تايمز سكوير على مدار 39 يومًا، بالإضافة إلى إنشاء محتوى تفاعلي ينشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة "فوكس".

وستكشف القناة عن بقية الأدوار المطلوبة من المشجع المختار للوظيفة في الجولة النهائية من المقابلات، وقال "جوتليب" في تصريحاته، سنجري مقابلات عمل، لنختار الشخص الذي نعتقد إنه سيؤدي العمل على أكمل وجه.

ولم تعلن منصة Indeed عن عدد المتقدمين للوظيفة حتى الآن، لكنها أكدت أن المرشحين بدأوا نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أحد الشروط المطلوبة للمتقدمين.

وسيتم قبول الطلبات على المنصة حتى يوم 17 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم في يوم 6 يونيو 2026 خلال بث مباشر لقناة فوكس أثناء مباراة بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز.

موعد إنطلاق مباريات كأس العالم

وستنطلق مباريات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
حدود عمل المأذونين في عقود الزواج.. النقيب: لا نكتب وثائق مدنية (فيديو)
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية
تحرك جديد لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات - تفاصيل
القومي للاتصالات: آخر زيادة في أسعار خدمات المحمول كانت منذ عام ونصف
