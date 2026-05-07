"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم

أعلنت شبكة فوكس سبورتس وظيفة لجماهير كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

الوظيفة تتطلب مشاهدة المباريات وإنتاج محتوى عن كأس العالم مقابل الحصول على أجر.

وظيفة لمشجعي كأس العالم2026 في قناة فوكس

القناة أعلنت عن ذلك بالتعاون مع موقع التوظيف indeed وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المشجعين لتعزيز التفاعل الرقمي حول البطولة الكبرى، كأس العالم.

صرح روبرت جوتليب، رئيس قسم التسويق في فوكس سبورتس لصحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة، بأنهم يرغبون في أن تكون التجربة ممتعة، خاصة أن المونديال بطولة وحدث واسع الانتشار.

ووفقا لإعلان القناة سيتقاضى الشخص المرشح للوظيفة راتبا قدره 50 ألف دولار، وسيُكلف بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم من 104 مكان مخصص في ميدان تايمز سكوير على مدار 39 يومًا، بالإضافة إلى إنشاء محتوى تفاعلي ينشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة "فوكس".

وستكشف القناة عن بقية الأدوار المطلوبة من المشجع المختار للوظيفة في الجولة النهائية من المقابلات، وقال "جوتليب" في تصريحاته، سنجري مقابلات عمل، لنختار الشخص الذي نعتقد إنه سيؤدي العمل على أكمل وجه.

ولم تعلن منصة Indeed عن عدد المتقدمين للوظيفة حتى الآن، لكنها أكدت أن المرشحين بدأوا نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أحد الشروط المطلوبة للمتقدمين.

وسيتم قبول الطلبات على المنصة حتى يوم 17 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم في يوم 6 يونيو 2026 خلال بث مباشر لقناة فوكس أثناء مباراة بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز.

موعد إنطلاق مباريات كأس العالم

وستنطلق مباريات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

اقرأ أيضًا:

"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم

كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟



