شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها في تونس بدون والدتها التي رحلت عن عالمنا في 17 يوليو 2025.

هند صبري تعلق على زيارتها لتونس

ونشرت هند صبري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول مرة تونس بلاش بيك يا أمي.. اللي إكتشفته هو اللي انتي تونس وتونس انتي.. كل باب، كل صحن، كل ريحة هي انتي.. الله يرحمك ويصبرني يا أمي، والله يحميكي ويحفظك يا تونس".

تعليقات نجوم الفن على تدوينة هند صبري بشأن والدتها الراحلة

وتفاعل مع تدوينتها عدد من نجوم الفن، كان بينهم منة شلبي وكتبت "ربنا يرحم ويهون يا رب". وكتبت علا رشدي "ألف رحمة ونور وربنا يصبرك يا رب". ووضعت سلمى أبو ضيف وياسمينا العبد إيموجي "قلوب" .



يذكر أن، والدة هند صبري دلندة كلاعي تم دفنها في تونس بعد وفاتها، وذلك بمقبرة سبالة بن عمار، طريق جباس.

