تحدث عبداللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر عن موقف محمد شحاتة لاعب الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



تصريحات سفير مصر بالجزائر عن محمد شحاتة



وأوضح اللايح في تصريحات تلفزيونية أن ضيق الوقت لم يسمح بعودة محمد شحاتة إلى مصر عقب وفاة والده، مؤكداً أنه تم التنسيق مع نادي الزمالك ليبقى اللاعب ضمن بعثة الفريق في الجزائر.



وأشار سفير مصر إلى أن هذه الظروف الصعبة ستؤثر على الحالة النفسية للاعب.



وأكد اللايح أن بعثة الزمالك تحظى باهتمام كامل من السفارة المصرية والجهات المعنية، في إطار توفير الدعم اللازم للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الحاسمة أمام اتحاد العاصمة.



وكان شقيق محمد شحاتة أعلن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أبويا في ذمة الله، نور عيني وقلبي في ذمة الله".



موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري



ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم السبت 9 مايو الجاري على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

