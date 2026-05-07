الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

سفير مصر بالجزائر يكشف موقف محمد شحاتة قبل نهائى الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

11:09 م 07/05/2026
    محمد شحاتة ووالده
    تشييع جثمان والد محمد شحاتة لاعب الزمالك بالمنيا (4)
    محمد شحاتة
    والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

تحدث عبداللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر عن موقف محمد شحاتة لاعب الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


تصريحات سفير مصر بالجزائر عن محمد شحاتة


وأوضح اللايح في تصريحات تلفزيونية أن ضيق الوقت لم يسمح بعودة محمد شحاتة إلى مصر عقب وفاة والده، مؤكداً أنه تم التنسيق مع نادي الزمالك ليبقى اللاعب ضمن بعثة الفريق في الجزائر.


وأشار سفير مصر إلى أن هذه الظروف الصعبة ستؤثر على الحالة النفسية للاعب.


وأكد اللايح أن بعثة الزمالك تحظى باهتمام كامل من السفارة المصرية والجهات المعنية، في إطار توفير الدعم اللازم للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الحاسمة أمام اتحاد العاصمة.


وكان شقيق محمد شحاتة أعلن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أبويا في ذمة الله، نور عيني وقلبي في ذمة الله".


موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري


ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم السبت 9 مايو الجاري على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد شحاتة سفير مصر بالجزائر الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية الأفريقية

بالصور- تأثر خالد زكي في عزاء صديق عمره هاني شاكر
حدود عمل المأذونين في عقود الزواج.. النقيب: لا نكتب وثائق مدنية (فيديو)
بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء
تحرك جديد لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات - تفاصيل
نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية
القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات