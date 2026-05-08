

على ارتفاع أمتار من صخب السيارات وصافرات الشاحنات فوق "كوبري مسطرد"، توقفت عقارب الساعة فجأة. لم يكن الزحام هذه المرة بسبب تعطل محرك أو حادث سير عابر، بل كان بسبب مشهد قاسٍ تجمدت معه الدماء في عروق المارين: جسد بلا روح يتدلى في الفراغ، يتأرجح بين السماء والأرض في اتجاه أبو زعبل.

بلاغ كوبري مسطرد

في لحظة صعبة، تحول الطريق الدائري من شريان للحياة إلى مسرح لمأساة صامتة. البلاغ الذي ورد لغرفة العمليات كان صادماً في إيجازه محاولة انتحار لكن عند الوصول، كانت المحاولة قد اكتملت، والكلمات قد انتهت. جثة معلقة بحبل الموت من أعلى سور الكوبري، تحكي قصة يأس لم تجد مكاناً تفر إليه سوى قمة الطريق السريع.

رجال الإنقاذ في قلب المأساة

وسط ذهول المارة، تقدم رجال الدفاع المدني في مهمة لم تكن لإنقاذ حياة هذه المرة، بل لاسترداد "كرامة جسد". ببراعة وحذر، تم إنزال الجثة من علوٍ شاهق تحت نظرات تملؤها الحيرة والحزن، بينما طوقت قوات الأمن المكان في انتظار وصول المعاينة الجنائية لفك طلاسم هذه النهاية المفجعة.

سؤال معلق في الهواء

بينما استأنف الطريق حركته، بقيت الأسئلة عالقة فوق كوبري مسطرد: ما الذي دفع هذا الجسد ليعلق نفسه على مشهدٍ من الجميع؟ وهل تخفي تفاصيل المعاينة ما هو أبعد من مجرد قرار يائس؟ الطريق لا يجيب، لكن التحقيقات بدأت لتروي القصة الكاملة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

