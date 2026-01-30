الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي

كتب - محمد عبد السلام:

اختتمت أمس الخميس، منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025/2026، بعد سلسلة من المباريات القوية والمثيرة.

وشهدت مباريات الأمس، العديد من النتائج الدرامية، أبرزها فوز لودو جوريتس على نيس الفرنسي بهدف دون رد، وفوز أستون فيلا على ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-2.

ووفقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة من أجل حجز مقاعدها في الدور ذاته.

في حين تودع الفرق التي جاءت في المراكز من الخامس والعشرين حتى السادس والثلاثين منافسات البطولة.

وصعد كلا من الفرق الى دور الـ 16

1- أولمبيك ليون - 21 نقطة

2- أستون فيلا - 21 نقطة

3- هايلاند - 19 نقطة

4- بورتو - 17 نقطة

5- ريال بيتيس - 17 نقطة

6- سبورتينج براغا - 17 نقطة

7- فرايبورج - 17 نقطة

8- روما - 16 نقطة