مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي

كتب : مصراوي

05:21 ص 30/01/2026
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول
  • عرض 7 صورة
    مباراة أستون فيلا أمام وريد بول

كتب - محمد عبد السلام:

اختتمت أمس الخميس، منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025/2026، بعد سلسلة من المباريات القوية والمثيرة.

وشهدت مباريات الأمس، العديد من النتائج الدرامية، أبرزها فوز لودو جوريتس على نيس الفرنسي بهدف دون رد، وفوز أستون فيلا على ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-2.

ووفقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة من أجل حجز مقاعدها في الدور ذاته.

في حين تودع الفرق التي جاءت في المراكز من الخامس والعشرين حتى السادس والثلاثين منافسات البطولة.

وصعد كلا من الفرق الى دور الـ 16

1- أولمبيك ليون - 21 نقطة

2- أستون فيلا - 21 نقطة

3- هايلاند - 19 نقطة

4- بورتو - 17 نقطة

5- ريال بيتيس - 17 نقطة

6- سبورتينج براغا - 17 نقطة

7- فرايبورج - 17 نقطة

8- روما - 16 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الأوروبي الفرق المتأهلة لدور الـ 16 للدوري الأوروبي أستون فيلا

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة