تانكر تراكرز: 3 ناقلات إيرانية عادت بعد اختراق الحصار الأمريكي

كتب : وكالات

02:21 م 08/05/2026

أفادت منصة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة السفن بأن ثلاث ناقلات نفط إيرانية فارغة تمكنت من اختراق الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين، قبل أن تعود مجدداً إلى إيران.

وذكرت المنصة أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للناقلات الثلاث تصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط الخام الإيراني.

وأضافت أنه تم التأكد من رصد ناقلتين من أصل ثلاث ناقلات عبر صور الأقمار الصناعية، في حين لم يتم التأكد حتى الآن من ظهور الناقلة الثالثة خلال الليلة الماضية.

وأشارت "تانكر تراكرز" إلى أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل دفة الناقلة الثالثة، بعدما لم يمتثل طاقمها للتعليمات الصادرة لهم، بحسب ما ذكرته المنصة.

