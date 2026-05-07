شاهد مباريات كأس العالم 2026 وتقاضى 50 ألف دولار من قناة فوكس.. ما القصة؟

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رأيه في أسعار تذاكر مباراة افتتاح منتخب الولايات المتحدة أمام باراجواي في بطولة كأس العالم المقبلة.



أبرز تصريحات ترامب عن تذاكر كأس العالم



وقال ترامب خلال مقابلته مع صحيفة "نيويورك بوست":"لم أكن أعلم بهذا الرقم وبصراحة كنت أرغب في حضور المباراة، لكنني أيضاً لن أدفع هذا المبلغ".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا لم يتمكن سكان كوينز وبروكلين وكل من يحب دونالد ترامب من حضور المباريات فسأشعر بخيبة أمل، لكن البطولة تحقق نجاحاً مذهلاً".



وتابع:"أرغب في أن يتمكن الأشخاص الذين صوتوا لي من الذهاب إلى المباريات".



رئيس الاتحاد الدولي يدافع عن أسعار التذاكر



وكان إنفانتينو دافع عن سياسة أسعار التذاكر، خلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي بمدينة بيفرلي هيلز، إذ قال:"في الولايات المتحدة لا يمكنك حضور مباراة جامعية أو حدث رياضي كبير بأقل من هذا السعر، وهذه بطولة كأس العالم".

وأضاف: "نحن نعمل داخل أكبر سوق ترفيهي في العالم، لذلك يجب تطبيق أسعار السوق".

كما أوضح إنفانتينو أن قوانين إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر إذا تم طرحها بأسعار منخفضة منذ البداية.

وفقاً لإعلان حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومنصات إعادة بيع التذاكر، وصل سعر أرخص تذكرة في الفئات الرئيسية لمباراة الولايات المتحدة وباراجواي إلى نحو 1120 دولارًا أي حوالي 823 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

إقرأ أيضاً:

"بسبب الخوف"..مدافع دورتموند يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ30





جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب



