الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
20:00

زد

الدوري الأوروبي

فرايبورج

2 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

2 1
22:00

شاختار دونيتسك

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

رايو فاييكانو

"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم

كتب : نهي خورشيد

10:42 م 07/05/2026
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رأيه في أسعار تذاكر مباراة افتتاح منتخب الولايات المتحدة أمام باراجواي في بطولة كأس العالم المقبلة.


أبرز تصريحات ترامب عن تذاكر كأس العالم


وقال ترامب خلال مقابلته مع صحيفة "نيويورك بوست":"لم أكن أعلم بهذا الرقم وبصراحة كنت أرغب في حضور المباراة، لكنني أيضاً لن أدفع هذا المبلغ".


وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا لم يتمكن سكان كوينز وبروكلين وكل من يحب دونالد ترامب من حضور المباريات فسأشعر بخيبة أمل، لكن البطولة تحقق نجاحاً مذهلاً".


وتابع:"أرغب في أن يتمكن الأشخاص الذين صوتوا لي من الذهاب إلى المباريات".


رئيس الاتحاد الدولي يدافع عن أسعار التذاكر


وكان إنفانتينو دافع عن سياسة أسعار التذاكر، خلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي بمدينة بيفرلي هيلز، إذ قال:"في الولايات المتحدة لا يمكنك حضور مباراة جامعية أو حدث رياضي كبير بأقل من هذا السعر، وهذه بطولة كأس العالم".

وأضاف: "نحن نعمل داخل أكبر سوق ترفيهي في العالم، لذلك يجب تطبيق أسعار السوق".

كما أوضح إنفانتينو أن قوانين إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر إذا تم طرحها بأسعار منخفضة منذ البداية.

وفقاً لإعلان حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومنصات إعادة بيع التذاكر، وصل سعر أرخص تذكرة في الفئات الرئيسية لمباراة الولايات المتحدة وباراجواي إلى نحو 1120 دولارًا أي حوالي 823 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

