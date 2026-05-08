الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

بألوان النصر والوحيدة في العالم.. كريستيانو رونالدو يشتري سيارة جديدة

كتب : هند عواد

08:00 ص 08/05/2026

كريستيانو رونالدو

أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، واحدة من أغلى السيارات في العالم إلى مجموعته، مستوحاة من ناديه الحالي.

رونالدو يشتري سيارة من الأغلى في العالم

لفت النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً الأنظار بشرائه سيارة فريدة من نوعها تتميز بتفاصيل مخصصة.

وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، عاد كريستيانو رونالدو إلى دائرة الضوء خارج الملعب، بسبب عملية شراء فاخرة تؤكد مكانته كواحد من أغنى الرياضيين في العالم.

ويشتهر البرتغالي بامتلاكه سيارات فاخرة، وأضاف مؤخراً سيارة معدلة خصيصاً تقدر قيمتها بحوالي 1.32 مليون دولار إلى مجموعته، والتي تعتبر من بين أكثر السيارات تميزاً في العالم.

وهذه السيارة نوعها مرسيدس-AMG G63 كابريوليه معدلة، وهي إصدار محدود، حيث تم تصنيع 20 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم، وتم تعديلها خصيصًا لرونالدو بواسطة شركة Refined Marques ، وفقًا لموقع Athlon Sports.

وأشار الموقع إلى أنها سيارة مكشوفة بسقف قماشي، مع أبواب خلفية تفتح للخلف لتسهيل الوصول.

بالإضافة إلى ذلك، السيارة مطلية باللونين الأصفر والأزرق، وهما لونا نادي النصر، وتحمل عتبات الأبواب لوحات شخصية تحمل الأحرف الأولى من اسمه ورقم قميصه " CR7 ".

وتنضم هذه السيارة الجديدة إلى مرآب سيارات أسطوري يضم طرازات من علامات تجارية مثل بوجاتي وفيراري ولامبورجيني.

تحويلات مرورية وغلق مؤقت.. متى يتم فتح كوبري قصر النيل؟
الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
بينهن نرمين الفقي ويسرا ونيللي كريم.. 25 صورة لنجمات الفن في عزاء هاني
طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة
طافية في مياه النيل.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالأقصر

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية