الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

نجم الجزائر السابق يكشف.. 4 لاعبين يشكلون خطورة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

كتب : هند عواد

11:54 ص 08/05/2026 تعديل في 12:31 م
    الزمالك
    الزمالك
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    الونش وعمر جابر أثناء توجه بعثة الزمالك إلى الجزائر
    الزمالك وسموحة
    الزمالك
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة

كشف حسين أشيو، لاعب شبيبة القبائل الجزائري السابق، عناصر خطورة الزمالك، قبل اللقاء المرتقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء غدا السبت، على ملعب 5 يونيو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

لاعب اتحاد الجزائر السابق يعلق على مباراة الزمالك

قال حسين أشيو، في تصريحات عبر قناة المحور: "الزمالك يجيد التعامل مع المباريات النهائية وكذلك معتمد جمال مدرب جيد وله خبرات كبيرة، وهذا يمنح الفريق أفضلية كبيرة في مثل هذه المواجهات".

وأضاف: "خطورة الزمالك تتمثل في الثلاثي بيزيرا وشيكوا بانزا وناصر منسي، بالإضافة إلى أن الفريق يمتلك أفضل لاعب صانع للفرص وهو عبدالله السعيد، الزمالك يضم لاعبين كبار وأصحاب خبرات وقادرين على التعامل مع المباراة بشكل جيد، وعبدالله السعيد هو قلب الزمالك النابض داخل الملعب".

واختتم: "ناصر منسي إذا أمتلك الفراغات يكون خطير للغاية، كما أن عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في القارة الإفريقية، بينما اتحاد العاصمة يفتقد للثبات في التشكيل وغياب اللاعب غشة سيؤثر على الفريق الجزائري".

