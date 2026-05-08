شهدت الأيام الماضية، عقب وفاة "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، عودة الحديث عن علاقته بـ"العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، وسر الخلاف بينهما الذي أشعلته الصحافة حسبما كان يؤكد الأول، وبالتزامن مع فتح هذه القصة ينشر البعض صورة تجمع الثاني بطفل في الثانية عشرة من عمره تقريبا، مشيرين إلى أنها لقطة نادرة جمعت حليم وهاني، فما هي حقيقة هذه الصورة؟

حقيقة صورة عبدالحليم حافظ بـ هاني شاكر

الصورة التي تم تداولها اليومين الماضيين على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها عبدالحليم حافظ وإلى جواره طفل أصبح مطربا كبيرا فيما بعد، إذ تبناه فنيا حليم ومنحه اسمه، وقدمه للجمهور في حفل الربيع عام 1973، وهو الفنان الراحل عماد عبدالحليم، شقيق الملحن محمد علي سليمان، وعم المطربة الكبيرة أنغام.

يعود تاريخ الصورة إلى نفس فترة تقديم حليم للطفل في حفل الربيع، وهي الفترة التي كان فيها هاني شاكر شابا، إذ يكبر عماد بثمانية أعوام تقريبا، وكان بدأ بالفعل خطواته الأولى في عالم الفن، وعرفه الجمهور عام 1972 بأغنية "كده برضه يا قمر"، كما شارك في عام 1973 ببطولة فيلم عندما يغني الحب.

رحيل هاني شاكر بعد صراع مع المرض

جدير بالذكر أن جنازة هاني شاكر أقيمت ظهر الأربعاء وخرجت من مسجد أبو شقة في بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، إذ تم الإعلان عن رحيله في 3 مايو الجاري بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج بالعاصمة الفرنسية "باريس".

