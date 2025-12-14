مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 0
21:45

يوفنتوس

14 هدفا في 5 مباريات.. ليلة "الريمونتادا" والأهداف العكسية في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

09:21 م 14/12/2025
انتهت مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026 التي أقيمت اليوم الأحد 14 ديسمبر، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة.

وواصل مانشستر سيتي عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي، بالفوز على كريستال بالاس بثلاثية دون رد على ملعب "سيلهرست بارك".

وفي ديربي "التاين وير"، فاز سندرلاند على نيوكاسل يونايتد بهدف عكسي سجله نيك وولتيماد في الدقيقة 46، وشهدت المباراة إصابة دان بيرن في الضلوع، ما استدعى نقله إلى المستشفى مباشرة.

وفي أولى مواجهات اليوم، حقق نوتنجهام فورست فوزاً كبيراً على نظيره توتنهام هوتسبير بثلاثية دون رد، وسط ذهول الجميع بنتيجة المباراة غير المتوقعة.

وفي لقاء الإثارة والندية، فاز أستون فيلا على منافسه وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، بعدما كان الأخير متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 50.

واختتم اليوم بتعادل ليدز يونايتد بهدف لمثله مع برينتفورد، حيث سجل هندرسون هدف الافتتاح في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل كالفيرت لوين بعدها بـ 12 دقيقة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي سندرلاند نيوكاسل يونايتد نوتنجهام فورست أستون فيلا وست هام يونايتد ليدز يونايتد الريمونتادا

