شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، حملة مكبرة نجحت خلالها في استرداد مساحة 100 فدان بطريق "الريان - الواحات" بعد الشروع في التعدي عليها وتجهيزها لأعمال الزراعة بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الحملة

تمكنت الحملة من إزالة كافة مظاهر التعدي، واسترداد الأرض، وفرض سيطرة الدولة على المنطقة بشكل كامل، حيث جرى مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في التعدي، والتحفظ على 8 خلايا طاقة شمسية تضم 100 لوح طاقة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من المعدات والآلات، وذلك لضمان عدم عودة التعدي مرة أخرى والتأكيد على الجدية في التعامل مع المخالفين.

كما قامت الحملة بإزالة مبنيين مخالفين تم بناؤهما داخل المساحة المستردة، أحدهما على مساحة 150 متراً والآخر على مساحة 200 متر.

جاءت الحملة ضمن جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع جميع المتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، لضمان الحفاظ على الرقعة الأرضية وحقوق الأجيال القادمة في أراضي الدولة.

وأكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانى غنيم، أنه لا تهاون فى شبر من أملاك الدولة، وأن أي محاولة الاستيلاء على أراضى سيواجه بكل حسم، وأن أجهزة المحافظة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه السطو على أراضي الدولة.