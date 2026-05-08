يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهايي الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء العاشر للفريق الجزائري أمام ناد مصري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء السبت المقبل، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد العاصمة أمام الفرق المصرية

لعب اتحاد العاصمة الجزائري 9 مباريات أمام الفرق المصرية، 3 ضد الأهلي، 2 ضد الزمالك، 2 ضد مودرن سبورت ومباراتين أمام المصري البورسعيدي.

ولم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، سوى المصري البورسعيدي والأهلي.

ففاز المصري البورسعيدي على اتحاد العاصمة الجزائري في المباراتين اللتين جمعتهما، بينما فاز الأهلي مرة وخسر مباراة وتعادل في لقاء آخر.

ولم يحقق الزمالك أي فوز على اتحاد العاصمة الجزائري، إذ التقى الثنائي في مباراتين بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وخسر المباراتين.

