الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

الزمالك دون أي فوز.. ماذا يفعل اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفرق المصرية؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 08/05/2026

الزمالك ارشيفية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهايي الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء العاشر للفريق الجزائري أمام ناد مصري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء السبت المقبل، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد العاصمة أمام الفرق المصرية

لعب اتحاد العاصمة الجزائري 9 مباريات أمام الفرق المصرية، 3 ضد الأهلي، 2 ضد الزمالك، 2 ضد مودرن سبورت ومباراتين أمام المصري البورسعيدي.

ولم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، سوى المصري البورسعيدي والأهلي.

ففاز المصري البورسعيدي على اتحاد العاصمة الجزائري في المباراتين اللتين جمعتهما، بينما فاز الأهلي مرة وخسر مباراة وتعادل في لقاء آخر.

ولم يحقق الزمالك أي فوز على اتحاد العاصمة الجزائري، إذ التقى الثنائي في مباراتين بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وخسر المباراتين.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-5: تحسن مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
طافية في مياه النيل.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالأقصر
الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
