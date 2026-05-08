“اتشعلق في الإسعاف”.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التزلج بالشرقية
كتب : مصراوي
فيديو طالب تزلج خلف سيارة إسعاف في الشرقية
كشفت تحريات الشرطة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تشبث طالب بسيارة إسعاف باستخدام حذاء "تزلج" معرضاً حياته للخطر بالشرقية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية)، وبحوزته حذاء التزلج المستخدم فى الواقعة.
اعتراف الطالب
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 5 مايو الجارى بقصد الاستعراض واللهو.
