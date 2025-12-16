بعد انتهاء الجولة الـ 16.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

"انتصارات كثيرة".. ماذا يفعل منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بأمم أفريقيا؟

انتهت أمس الاثنين الموافق 15 ديسمبر، مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد ختام الجولة إقامة مباراة مانشستر يونايتد و بورنموث، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

واختتمت الجولة السادسة عشرة بتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما حل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال – 36 نقطة

2- مانشستر سيتي – 34 نقطة

3- أستون فيلا – 33 نقطة

4- تشيلسي – 28 نقطة

5- كريستال بالاس – 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد – 26 نقطة

7- ليفربول – 26 نقطة

8- سندرلاند – 26 نقطة

9- إيفرتون – 24 نقطة

10- برايتون – 23 نقطة

11- توتنهام - 22 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد - 22 نقطة

13- بورنموث - 21 نقطة

14- فولهام - 20 نقطة

15- برينتفورد - 20 نقطة

16- نوتنجهام فورست - 18 نقطة

17- ليدز يونايتد - 16 نقطة

18- وست هام يونايتد - 13 نقطة

19- بيرنلي - 10 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطتين