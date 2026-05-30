مخدرات وكفالة ورفض تقديم عينة.. تفاصيل القبض على رحيم ستيرلينج

تعرض رحيم ستيرلينج، لاعب منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق، للاعتقال بسبب الاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات بعد اصطدامه بسيارة على الطريق السريع في الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس الماضي.

اعتقال رحيم ستيرلينج لاعب إنجلترا السابق

وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تم إلقاء القبض على نجم كرة القدم الإنجليزي السابق رحيم ستيرلينج للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات بعد أن تسبب في حادث بسيارته اللامبورجيني.

وأوقفت الشرطة ستيرلينج صاحب الـ31 عاماً على الطريق السريع M3 في هامبشاير في الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس.

وأُفرج عن ستيرلينج، الذي يلعب حاليًا في نادي فينورد الهولندي، بكفالة، إلا أنه يشتبه في أنه يقود مركبة وهو تحت تأثير المخدرات، ويقود بشكل خطير، ويمتلك مخدرات من الفئة ج، ويرفض تقديم عينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخدرات من الفئة ج تشتمل على المهدئات مثل الفاليوم، بالإضافة إلى المنشطات وغاز الضحك وGHB.

وقالت شرطة هامبشاير الليلة الماضية: "قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل من يوم الخميس، تلقينا بلاغات تفيد بأن سيارة لامبورجيني اصطدمت بالحواجز على الطريق السريع M3 المتجه جنوباً، بالقرب من تقاطع مينلي".

وأضافت: "لم تكن هناك مركبات أخرى متورطة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وأُلقي القبض على السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من بيركشاير، للاشتباه في قيادته مركبة وهو تحت تأثير المخدرات، والقيادة بتهور، وحيازة مخدرات من الفئة ج، والامتناع عن تقديم عينة. وقد أُفرج عنه بكفالة ريثما تستمر تحقيقاتنا".

