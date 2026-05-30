وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل

كتب : منال المصري

12:06 م 30/05/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل 2026-2027 ستشهد زيادة 30%؜ فى موازنة الصحة و20% للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%.
وأوضح في بيان اليوم أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ةأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوى 69%، لافتًا إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا لتقديم خدمات جيدة لكل أفراد الأسرة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.

وأضاف أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.

