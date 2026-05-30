أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 28 درجة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية يسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل الباردة وعلى رأسها المياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.