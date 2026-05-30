الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة

كتب : أحمد الجندي

12:40 م 30/05/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 28 درجة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية يسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل الباردة وعلى رأسها المياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

