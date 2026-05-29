"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح

كتب : محمد عبد السلام

11:14 م 29/05/2026

محمد صلاح

علق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، على إعلان محمد صلاح الأخير لإحدى شركات الاتصالات، والذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح محمد صلاح في الإعلان

وكان محمد صلاح قد صرح خلال الإعلان بأنه ضحى بشبابه من أجل الوصول إلى ما حققه في مسيرته الكروية، وهو ما فتح باب النقاش بين الجماهير بعد عرض الإعلان.

تعليق ميدو على إعلان صلاح

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أكبر تضحية إن يكون عندك المال والشهرة والقدرة، وكل الناس تتمنى تكون حواليك، ومع ذلك تختار إنك تعيش ملتزما وتبعد عن كل المغريات".

وأضاف: "إنك تنام بدري، وتهتم بأكلك الصحي، وفي الوقت اللي أصحابك فيه بيستمتعوا بإجازتهم، تكون أنت داخل معسكر إعداد مع فريقك في عز الصيف".

وتابع: "غير كده، في ضغط عصبي ونفسي كبير بيتحمله أي نجم، بسبب توقعات الجمهور والإعلام، لأن الجميع ينتظر منك الفوز والتألق باستمرار".

تعليق ميدو

وأكد ميدو أن هذا هو المقصود من حديث محمد صلاح عن التضحية، قائلاً: "الحياة اختيارات وقرارات، وصلاح اختار يعيش لكرة القدم، وربنا كرمه لأنه تعب واجتهد وضحى، وكان دائمًا سندًا لأهله ولكل المقربين منه".

واختتم تصريحاته قائلا: "كلنا لازم نتعلم من محمد صلاح، وكل شباب مصر لازم يعتبره قدوة، لأن مفيش حاجة اسمها مستحيل".

