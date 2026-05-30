تسنيم: الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائمًا

كتب : وكالات

12:40 م 30/05/2026

الحصار البحري على إيران

نقلت وكالة تسنيم عن مصادر وبحارة إيرانيين قولهم إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال قائماً، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعه.

وبحسب المصادر، حاولت سفن إيرانية عبور ما وصفته بخط الحصار عقب إعلان ترامب، إلا أنها تلقت تحذيرات من الجانب الأمريكي أثناء تحركها.

وأضافت أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت إنذارات مباشرة إلى السفن الإيرانية، مطالبة إياها بالتوقف، ومنعتها من مواصلة العبور.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التطورات جاءت بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

