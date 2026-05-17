رسميًا.. تشابي ألونسو مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين الإسباني تشابي ألونسو مديرا فنيا جديدا للفريق في الموسم المقبل.



جاء هذا القرار بعد مفاوضات ناجحة قادتها إدارة النادي الإنجليزي لإقناع تشابي بقبول هذه المهم ، ليخوض ألونسو مغامرة جديدة في الدوري الأقوى والأشرس عالميًا بعد مسيرة تدريبية ناجحة مع فريقي ريال مدريد باير ليفركوزن.

من جانبه، عبر تشابي ألونسو عن سعادته بتولي القيادة الفنية لأحد أكبر الأندية في إنجلترا والعالم، مؤكدا في تصريحات صحفية عقب التوقيع أنه يتطلع لبدء هذه التجربة المثيرة والعمل مع مجموعة اللاعبين الموهوبين في تشيلسي.



مسيرة تشابي ألونسو التدريبية



نادي ريال مدريد الإسباني



تولى تدريب الفريق الملكي في الدوري الإسباني، لكنه رحل عن النادي "بالتراضي" في منتصف شهر يناير 2026 عقب الخسارة في نهائي كأس السوبر ولم أي بطولة كمدرب داخل الليجا.



مسيرته مع نادي باير ليفركوزن بالدوري الألماني



حقق معهم نجاحاً تاريخياً بفوزه بـ الدوري الألماني دون هزيمة، قبل أن ينتقل لتجربة قصيرة مع ريال مدريد.

يذكر أن فريق تشيلسي قد خسر من مانشستر سيتي أمس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف دون رد.



