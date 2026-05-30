أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة

كتب : عمار عبدالواحد

12:15 م 30/05/2026

لفظت طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابة بالرأس، إثر تعرضها للاعتداء على يد والدها، بطما شمالي محافظة سوهاج.

بلاغ رسمي بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج إخطارًا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول الطفلة "ف.م"، 15 عامًا، جثة هامدة إثر إصابة خطيرة بالرأس.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات الأولية أن والد الطفلة "عاملًا" تعدى عليها مستخدمًا قطعة خشبية خلال مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عنه إصابتها بإصابة بالغة في الرأس أودت بحياتها.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهم وبدء التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

