التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام.. شبح الهبوط يراود السبيرز

كتب : محمد عبد الهادي

09:36 م 19/05/2026
    تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
    تشيلسي وليدز يونايتد
    مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد (2)
    مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد (4)
    خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي (3)
    خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي (2)
    خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي (4)

يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسي وتوتنهام، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: فوفانا، أتشيمبوج، هاتو، وكوكوريلا.

الوسط: كايسيدو، سانتوس، فرنانديز.

الهجوم: نيتو، ديلاب، وكول بالمر

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: بيدرو بورو - دانسو - ميكي فان دي فين - ديستني أودوجي

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - جوا بالينها - كونور جالجر

خط الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

بعد 22 عامًا.. أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا
بعد 22 عامًا.. أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

