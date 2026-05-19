التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام.. شبح الهبوط يراود السبيرز
كتب : محمد عبد الهادي
يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسي وتوتنهام، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من بطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة توتنهام
حراسة المرمى: سانشيز.
الدفاع: فوفانا، أتشيمبوج، هاتو، وكوكوريلا.
الوسط: كايسيدو، سانتوس، فرنانديز.
الهجوم: نيتو، ديلاب، وكول بالمر
تشكيل توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: كينسكي
خط الدفاع: بيدرو بورو - دانسو - ميكي فان دي فين - ديستني أودوجي
خط الوسط: رودريجو بينتانكور - جوا بالينها - كونور جالجر
خط الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.
