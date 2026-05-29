كشفت صحفية الجارديان البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي سيغادر أسوار فريق ليفربول هذا الصيف لعدم الاتفاق علي الأمور الخاصة بتجديد عقده.

وأجري ممثلو كوناتي محاولات لتجديد عقد المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، لكن يبدو إلي الآن أن الأمور تسير نحو طريق مسدود وبالتالي سيرحل اللاعب مجانًًا عن قلعة الريدز.

وذكرت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان ربما يكون الوجهة الأقرب لكوناتي الذي يوجد اهتمام به من نادي تشيلسي للحصول علي خدماته ويظهر كذلك نادي ريال مدريد في الصورة للظفر بهذه الصفقة المجانية.

حكيمي علي رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال

وكشف لويس إنريكي مدربق فريق باريس سان جيرمان عن القائمة التي سيخوض بها فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا صد أرسنال والتي تقام غدا السبت.

وشهدت القائمة عودة النجم المغربي أشرف حكيمي الذي كان يعاني من الإصابة منذ تعرضه لإصابة في مباراة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي الأبطال ، كما شهدت عودة عثمان ديمبيلي الذي تعافى هو الآخر من الإصابة.

قائمة باريس لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال

حراسة المرمي: ماتفي سوفانوف-لوكاس تشوفالييه-ريناتو مارين

خط الدفاع : أشرف حكيمي-لوكاس بيرالدو-زابارني-ماركينيوس-لوكاس هيرنانديو-نونو مينديز-ويليان باتشو

خط الوسط: درو فيرنانديز- لي كانج-جواو نيفيس-فابيان رويز-زئيري إيميري- مايولو

خط الهجوم: كفيتشا كفارتسخيليا –جونكالو راموس-ديزي دوي-برادلي باركولا-إبراهيم مباي-كوينتين نجانتو

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما فاز على فريق إنتر الإيطالي بخماسية في المباراة النهائية.

