دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

19:00

أرسنال

إسكتلندا

15:00

كوراساو

الفتح الرباطي

22:00

الجيش الملكي

حتى عام 2031.. برشلونة يتعاقد مع جوردون نجم نيوكاسل يونايتد

كتب : محمد عبد السلام

11:56 م 29/05/2026

أنتوني جوردون

أعلن نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد.

ووقع جوردون عقدا مع النادي الكتالوني يمتد حتى عام 2031، بعد المستويات المميزة التي قدمها في السنوات الأخيرة مع نيوكاسل، والتي جعلته أحد أبرز الأجنحة في الكرة الأوروبية.

أرقام جوردون مع نيوكاسل

انتقل جوردون إلى نيوكاسل يونايتد قادما من إيفرتون في يناير 2023 بحثا عن خطوة جديدة في مسيرته.

وخاض جوردون 152 مباراة بقميص نيوكاسل يونايتد، سجل خلالها 39 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة، مؤكدا مكانته كأحد أفضل لاعبي الأجنحة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ورغم اعتياده اللعب على الأطراف، فإن جوردون يمتلك القدرة على شغل مركز المهاجم الصريح أيضا، وهو ما يمنح برشلونة حلولا هجومية متنوعة خلال المواسم المقبلة.

