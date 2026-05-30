مصر تفوز بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج بموسم 1447هـ

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:30 م 30/05/2026

فاز مكتب شئون حجاج مصر بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج، تقديرًا للجهود التي قدمتها البعثات المصرية الثلاث (حج القرعة، وحج الجمعيات الأهلية، والحج السياحي) خلال موسم 1447هـ.

وقد نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، سفر 12475 حاجًا وحاجة من إجمالي الحجاج المصريين هذا الموسم، عبر 3 برامج متنوعة جرى إعدادها لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وقال الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود، إن حصول مصر على الجائزة يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين البعثات المصرية الثلاث، نتيجة الإعداد المبكر والتنظيم الدقيق لموسم الحج.

وتعد جائزة لبيتم واحدة من أبرز الجوائز التي تطلقها وزارة الحج والعمرة السعودية لتشجيع التميز والابتكار في خدمة الحجاج، وتضم 12 فئة مختلفة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة