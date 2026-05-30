دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

22:00

الجيش الملكي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة

كتب : هند عواد

10:54 ص 30/05/2026

باريس سان جيرمان وأرسنال (1)

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجرية، نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وأرسنال بطل الدوري الإنجليزي.

وخاض الفريقان المتأهلان لنهائي دوري أبطال أوروبا، موسما مرهقا، إذ سيخوض أرسنال المباراة رقم 63 في الموسم، بينما يلعب باريس سان جيرمان مباراته رقم 56.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان وأرسنال

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب بوشكاش أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ بداية موسم 2025-2026، خاض أرسنال مباريات أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، على قناتيbeIN Sports 1 HD وbeIN Sports 2 HD.

اليوم.. التموين تبدأ طرح الطماطم بـ20 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية
