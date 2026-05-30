علق عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك،على الأخبار المتداولة بشأن تعدي لاعب سابق بنادي الزمالك على فتاة تحمل الجنسية الإيطالية.

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "معنديش أي فكرة عن المواضيع اللي بتتقال بخصوص تعدي لاعب سابق أو حالي في الزمالك على سيدة أجنبية".

وأضاف: "الشائعات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وسهل إنك تتهم أي حد دلوقتي للأسف".

وكانت سيدة تحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية كشفت أمس الجمعة، عن تعرضها لواقعة اعتداء، من قبل لاعب مصر خلال تواجدها في مصر لقضاء إجازتها في الصيف الماضي 2025.

واتهمت الفتاة لاعب كرة قدم مصري شهير، باستدراجها إلى منزله والتعدي عليها بعدما أفقدها وعيها.