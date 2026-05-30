كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بتغيب سيدة عقب خروجها من منزل أسرتها بمحافظة أسيوط.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، أن الفحص والتحريات أسفرا عن عدم ورود أي بلاغات رسمية لمديرية الأمن بشأن هذه الواقعة. وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية شقيق السيدة المشار إليها، وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة مركز شرطة القوصية.

تغيب سيدة في أسيوط يثير الجدل.. والتحريات تكشف الحقيقة

وباستدعاء شقيق السيدة وسؤاله، أفاد بأن شقيقته (ربة منزل) غادرت منزل والدها في التاسع من الشهر الجاري، وذلك بسبب مرورها بأزمة وحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات مستمرة بينها وبين طليقها، نافياً وجود أي شبهة جنائية في غيابها.

وأضاف البيان أنه في وقت لاحق، وتحديداً بتاريخ 24 من الشهر الجاري، حضر شقيق السيدة إلى مركز الشرطة وبصحبته شقيقته المتغيبة. وبسؤالها أمام رجال المباحث، أقرت بأنها تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها للسبب ذاته، وتوجهت إلى محافظة القاهرة حيث استأجرت شقة بمفردها للإقامة بها في منطقة شبرا.

وأكدت السيدة في أقوالها أنها لم تتعرض لأي مكروه أو مضايقات طوال فترة غيابها عن منزل أسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

