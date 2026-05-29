الدوري المصري

المقاولون العرب

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

حرس الحدود

حكيمي علي رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال

كتب : رمضان حسن

01:42 م 29/05/2026
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي (10)
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي (8)
    أشرف حكيمي ووالدته (6)
    أشرف حكيمي ووالدته (8)
    أشرف حكيمي ووالدته (2)

كشف لويس إنريكي مدربق فريق باريس سان جيرمان عن القائمة التي سيخوض بها فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا صد أرسنال والتي تقام غدا السبت.

وشهدت القائمة عودة النجم المغربي أشرف حكيمي الذي كان يعاني من الإصابة منذ تعرضه لإصابة في مباراة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي الأبطال ، كما شهدت عودة عثمان ديمبيلي الذي تعافى هو الآخر من الإصابة.

قائمة باريس لمواجهة أرسنال

حراسة المرمي: ماتفي سوفانوف-لوكاس تشوفالييه-ريناتو مارين

خط الدفاع : أشرف حكيمي-لوكاس بيرالدو-زابارني-ماركينيوس-لوكاس هيرنانديو-نونو مينديز-ويليان باتشو

خط الوسط: درو فيرنانديز- لي كانج-جواو نيفيس-فابيان رويز-زئيري إيميري- مايولو

خط الهجوم: كفيتشا كفارتسخيليا –جونكالو راموس-ديزي دوي-برادلي باركولا-إبراهيم مباي-كوينتين نجانتو

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما فاز على فريق إنتر الإيطالي بخماسية في المباراة النهائية.

