الدوري المصري

المقاولون العرب

17:00

مودرن سبورت

البنك الأهلي

20:00

الاتحاد السكندري

غزل المحلة

20:00

حرس الحدود

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا

كتب : محمد الميموني

12:31 ص 29/05/2026
    مصطفى زيكو1

تحدث إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني اليوم الخميس، بعد الفوز على روسيا في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم للنسخة 2026.


وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية على قناة أون سبورت اليوم الخميس،"نوعد الجمهور اننا هنعمل اللي علينا ، والتوفيق ده بتاع ربنا ، عايزين نعمل تاريخ جديد ، لازم ندعي كلنا مع بعض اننا نعمل حاجة ".


وحقق منتخب مصر على نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية اليوم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للنسخة 2026.


وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.


وتوج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم.


يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.


طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
