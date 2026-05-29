ملخص مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تحدث إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني اليوم الخميس، بعد الفوز على روسيا في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم للنسخة 2026.



وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية على قناة أون سبورت اليوم الخميس،"نوعد الجمهور اننا هنعمل اللي علينا ، والتوفيق ده بتاع ربنا ، عايزين نعمل تاريخ جديد ، لازم ندعي كلنا مع بعض اننا نعمل حاجة ".



وحقق منتخب مصر على نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية اليوم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للنسخة 2026.



وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.



وتوج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم.



يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.



