العائلة المالكة والسير أليكس.. أحمد المحمدي مع كبار إنجلترا

"قبل رحيله عن الفريق".. جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

خطف أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، الأنظار خلال الأيام الماضية، عقب ظهوره مع الأمير ويليام ولى عهد بريطانيا وأمير ولاية ويلز، خلال تتويج أستون فيلا بالدوري الأوروبي.

وتوج أستون فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري، بالدوري الأوروبي بعد غياب 44 عاما، بعد الفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0.

ويعتبر المحمدي ركيزة أساسية في نادي أستون فيلا الإنجليزي، إذ سفير النادي ومقرب من ماله رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

المحمدي مع كبار إنجلترا

عقب ظهوره رفقة الأمير ويليام، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على علاقة المحمدي بالعائلة المالكة في بريطانيا، فلم تكن هذه المرة الأولى يظهر فيها رفقة الأمير، أحد أبرز مشجعي أستون فيلا.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

وأشار التقرير إلى أن أحمد المحمدي كان أول من التفت إليه الأمير ويليام للاحتفال معه بنهائي الدوري الأوروبي.

ولم هذا اللقاء الأول بين المحمدي والأمير ويليام، فجلس الثنائي بجوار بعضهما البعض خلال مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست، في نصف نهائي البطولة ذاتها، واحتفل الثنائي بتأهل الفريق.

أحمد المحمدي واقف جنب ولي العهد البريطاني في احتفالات صعود أستون فيلا لنهائي اليورباليج



المحمدي واحد من الشخصيات المحبوبة جدا داخل النادي وعشان كده طبيعي جدا تلاقيه حاضر في ليلة جميلة زي دي pic.twitter.com/gTKCViFvID — شناوي (@shno74) May 8, 2026

وظهر المحمدي في أكثر من مناسبة مع كبار الشخصيات في إنجلترا، إذ شارك صورته مع السير ألكسندر تشابمان فيرجسون، أحد أعظم المدربين على مر عصور إنجلترا، فقاد مانشستر سيتي من عام 1986 إلى عام 2013.

اقرأ أيضًا:

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

