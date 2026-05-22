الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

69 67
17:00

الأهلي

العائلة المالكة والسير أليكس.. أحمد المحمدي مع كبار إنجلترا

كتب : هند عواد

05:21 م 22/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المحمدي يحتفل مع ولي العهد البريطاني
  • عرض 4 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (8)
  • عرض 4 صورة
    المحمدي مع السير أليكس

خطف أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، الأنظار خلال الأيام الماضية، عقب ظهوره مع الأمير ويليام ولى عهد بريطانيا وأمير ولاية ويلز، خلال تتويج أستون فيلا بالدوري الأوروبي.

وتوج أستون فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري، بالدوري الأوروبي بعد غياب 44 عاما، بعد الفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0.

ويعتبر المحمدي ركيزة أساسية في نادي أستون فيلا الإنجليزي، إذ سفير النادي ومقرب من ماله رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

المحمدي مع كبار إنجلترا

عقب ظهوره رفقة الأمير ويليام، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على علاقة المحمدي بالعائلة المالكة في بريطانيا، فلم تكن هذه المرة الأولى يظهر فيها رفقة الأمير، أحد أبرز مشجعي أستون فيلا.

وأشار التقرير إلى أن أحمد المحمدي كان أول من التفت إليه الأمير ويليام للاحتفال معه بنهائي الدوري الأوروبي.

ولم هذا اللقاء الأول بين المحمدي والأمير ويليام، فجلس الثنائي بجوار بعضهما البعض خلال مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست، في نصف نهائي البطولة ذاتها، واحتفل الثنائي بتأهل الفريق.

وظهر المحمدي في أكثر من مناسبة مع كبار الشخصيات في إنجلترا، إذ شارك صورته مع السير ألكسندر تشابمان فيرجسون، أحد أعظم المدربين على مر عصور إنجلترا، فقاد مانشستر سيتي من عام 1986 إلى عام 2013.

أحمد المحمدي ولي العهد البريطاني إنجلترا السير أليكس

أسعار الذهب في أسبوع.. كيف تحرك عيار 21 محليا والأونصة عالميا؟
بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة
"تسلل وانفجار مسيرات".. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
