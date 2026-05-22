أيام قليلة وتنتهي مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، تاركًا خلفه أثرًا لا يُنسى، ومجدًا لن ينمحي.

أحرز النجم المصري، محمد صلاح، منذ انضمامه إلى الريدز في صيف عام 2017، 257هدفا في 441 مباراة، وهي إحصائية لم يتجاوزها سوى لاعبان فقط في تاريخ الليفر، هما، إيان راش (346هدفا)، وروجر هانت (285هدفا).

يرى كاتب صحيفة ذا أثليتك، مارك كاري، أن رحيل محمدصلاح بمثابة فرصة للاعتراف بدور البيانات الثوري في كرة القدم.

ثورة ليفربول في التعاقدات

كان إيان جراهام، أول مدير للأبحاث في ليفربول، حاصل على الدكتوراه في الفيزياء البيولوجية في جامعة كامبريدج.

كان النجم المصري، محمدصلاح نجم استراتيجية التعاقدات في الليفر.

أصر جون دبليو هنري وتوم فيرنر، المستثمرين الأمريكيين، على أن يعمل النادي وفقا لاستراتيجية البيانات، وهو ما سبق أن حققاه بنجاح في نادي بوسطن ريد سوكس في البيسبول، إذ توج بأول بطولة في سلسلة العالم عام 2004، بعد 86 عامًا من آخر بطولة.

لم يكن ليفربول، النادي الأوحد الذي بدأ استراتيجية البيانات، إذ اعتمدت عليها أندية أخرى؛ برايتون وبرينتفورد، وحققا نجاحات قوية في سوق الانتقالات.

قال جراهام في تصريحات لـ "ذا أثليتك"، إنه كان مشجعا لـ ليفربول، لكن ما دفعه للانضمام إلى النادي هو سعي مجموعة فينواي وجون دبليو هنري، إلى تطبيق نهج البيانات بجد في الليفر، مثلما فعلوا في بوسطن ريد سوكس.

ما الذي تغير في ليفربول بالتعاقد مع يورجن كلوب؟

يروي جراهام، أن يورجن كلوب كان متقبلا ومنفتحا على الأفكار الجديدة، مضيفا: "كنا نتلقى منه ومن جهازه الفني أسئلة بين الحين والآخر، لم يكن ضمن عملنا مراجعة تكتيكات الأسبوع المقبل أو أداء الأسبوع الماضي، كان عملنا يحال بالكامل إلى قسم تحليل الفيديو أو الأخصائي النفسي أو قسم التعاقدات".

تقبل يورجن كلوب طريقة عمل فريق البيانات وآمن بقدرتهم على إحداث فارق، وبناء عليها انضم جويل ماتيب وساديو ماني في صيف عام 2016.

ولحسن الحظ، كان يورجن كلوب يرشح لاعبين كان جراهام سيرشحهم له، مثل ساديو ماني، قال: "كان يورجن معجبا جدا بماني، وكنا اقترحناه عليه في أول موسمين، ما رآه في اللاعب كان هو ما رأيناه نحن فيه، لم نكن مضطرين للمنافسة".

قبل ماني كان يورجن مهتما بـ ماريو جوتزه، وقبل أن يقتنع بـ محمدصلاح كان مهتما بالتعاقد مع جوليان براندت.

البيانات تنصف مو صلاح

رشحت لجنة التعاقدات في ليفربول، محمد صلاح لـ يورجن كلوب، لكنه فضل التعاقد مع جوليان براندت من بايرن ليفركوزن عام 2027، لكنهم أقنعوه عن طريق البيانات التي أثبتت أنه يستوفي كل ما يرغبوه، إذ كان أفضل مهاجم جناح في أوروبا وعمره 24عاما.

في النهاية، انضم "مو" إلى الليفر قادما من روما، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، دون أي ضجة في الأوساط الكروية الكبرى.

تبع صلاح في النادي الإنجليزي، صفقات أخرى؛ روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، وجورجينو فينالدوم، وأندرو روبرتسون، وفابينو، وديجو جوتا.

قبل انتقاله إلى روما، مر "مو" بفترة غير جيدة مع تشيلسي الإنجليزي، لكن تقارير الكشافة وتحليل البيانات الخاص بالليفر، أثبت جودته بداية من مسيرته مع فيورنتينا ثم روما، يقول جراهام: "تحليلنا كان يعتمد على كيف تزيد فرصنا في تسجيل الأهداف أو تقل الفرص في استقبالها، بعض المهاجمين لا يضيفون قيمة إلا من خلال التسديد، ويمكن قياس ذلك من خلال معدل الأهداف المتوقعة، لكن صلاح كان متنوع في جودته، يجيد الركض بالكرة، والتمرير، وصناعة الفرص، والتسديد".

حدد نموذج فريق بيانات الريدز قيمة كبيرة فيما يفعله صلاح، وأثبت أنه يضيف قيمة حقيقية في التمرير والركض وصناعة الفرص والتسديد، بالإضافة إلى صعوبة الدفاع ضده.

سيظل مو رمزًا لنجاح الريدز في استراتيجية التعاقد القائمة على البيانات التي اتُبعت على مدار العقد الماضي.

اقرأ أيضًا:

"قبل رحيله عن الفريق".. جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

جدل في ليفربول.. هل تكون مباراة برينتفورد "الضربة القاضية" في علاقة سلوت وصلاح؟



