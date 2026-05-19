تجسس على 3 أندية.. تفاصيل استبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

"في قلبي للأبد".. أول تعليق من النني بعد فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا هامًا علي نظيره توتنهام، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي علي توتنهام بنتيجة 2-1، ليتأزم موقف توتنهام في البقاء بالدوري الإنجليزي، قبل الجولة الأخيرة والحاسمة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: فوفانا، أتشيمبوج، هاتو، وكوكوريلا.

الوسط: كايسيدو، سانتوس، فرنانديز.

الهجوم: نيتو، ديلاب، وكول بالمر



تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: بيدرو بورو - دانسو - ميكي فان دي فين - ديستني أودوجي

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - جوا بالينها - كونور جالجر

خط الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

ملخص مباراة تشيلسي وتوتنهام

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: محاولة هجومية لصالح تشيلسي بعد عرضية من بيدرو نيتو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع توتنهام ينجح في إبعاد الكرة.

الدقيقة 8: عرضية خطيرة لتوتنهام من ركلة ركنية نفذها بيدرو بورو، لكن دفاع تشيلسي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة بعيدًا عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 11: القائم يحرم توتنهام من هدف محقق بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حيث ارتقى ماتياس تيل وحول الكرة برأسية قوية، لكنها تصطدم بالقائم الأيمن لحارس تشيلسي وتحرم فريقه من التقدم.

الدقيقة 14: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تسديدة قوية من كول بالمر من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس توتنهام كينسكي يتألق وينقذ مرماه ببراعة ويحرم الفريق من هدف محقق.

الدقيقة 18: هدف أولي لصالح تشيلسي سجله إنزو فرنانديز

الدقيقة 24: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تمريرة مميزة واستلام جيد من ليام ديلاب على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها تمر أعلى المرمى وسط حسرة من لاعبي الفريق.

الدقيقة 30: العارضة تحرم تشيلسي من هدف بعد تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 42: بطاقة صفراء لميكي فان دي فين لاعب توتنهام بعد تدخل قوي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+1: إنتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

الدقيقة 46: إنطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 50: فرصة خطيرة لتوتنهام بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، يقابلها ريتشارليسون برأسية قوية، لكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 59: فرصة خطيرة لتوتنهام من ركنية، ارتقاء من ريتشارليسون داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى يتألق ويتصدى للكرة.

الدقيقة 68: جاء هدف تشيلسي الثاني بعد كرة عرضية من بيدرو نيتو، ولمسة من إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، ثم استلام من سانتوس وتسديدة قوية سكنت الشباك.

الدقيقة 74: توتنهام يسجل الهدف الأول بعد كرة عرضية من بورو، ارتقاء وتمريرة بكعب من بابا سار داخل منطقة الجزاء، ثم متابعة وتسديدة قوية من ريتشارليسون تهز الشباك.

الدقيقة 84: فرصة ضائعة لتوتنهام بعد تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ماديسون يسدد لكن دفاع تشيلسي يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+8: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي علي توتنهام بنتيجة 2-1.

