قالت تقارير صحفية، إن الإسباني برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، سيبذل قصاري جهده من أجل ارتداء قميص نادي برشلونة في الموسم المقبل.

وانتهت علاقة سيلفا بفريق مانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي ويريد اللاعب حاليًا الانضمام لنادي برشلونة الإسباني.

برناردو سيلفا يحلم بارتداء قميص برشلونة

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : خيار التعاقد مع سيلفا مطروحًا في برشلونة لأنه لاعب حر ولديه العديد من العروض من أندية تريد ضمه لكن رغبته الدائمة هي الانتقال لنادي برشلونة ويسعي لأن يكون لاعبًا في صفوف البلوجرانا في الموسم القادم

أضافت : في برشلونة هناك علم برغبة اللاعب في الانتقال للفريق الكتالوني وهذا منذ سنوات، والآن وبعد أن أصبح برناردو لاعبا حرأ قد يوقع لبرشلونة لكن القرار في النهاية يتوقف علي رغبة المدرب فيلك من عدمها خاصة مع وجود لاعبين في نفس مركزه مثل فيرمين وأولمو وهما عنصرين أساسيين في تشكيلة الفريق الكتالوني.

