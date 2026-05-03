الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 2
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

07:55 م 03/05/2026
    فريق ليفربول
    محمد صلاح نجم ليفربول
    لاعبي ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (7)
    فريق ليفربول (1)
    محمد صلاح من مباراة ليفربول
    محمد صلاح من مباراة ليفربول وجالاتا سراي

تمكن فريق مان يونايتد من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول اليوم أمام مان يونايتد، غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

ترتيب الدوري ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق مان يونايتد رصيده من النقاط إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب "البريميرليج".

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد ليفربول عند النقطة رقم 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة المباراة، يوم السبت المقبل 9 مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

سبب غياب محمد صلاح أمام مان يونايتد

ويغيب صلاح عن ليفربول خلال الفترة الحالية، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ستبعده عن المشاركة مع الفريق لمدة 4 أسابيع.

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
