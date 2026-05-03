أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول

تمكن فريق مان يونايتد من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول اليوم أمام مان يونايتد، غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

ترتيب الدوري ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق مان يونايتد رصيده من النقاط إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب "البريميرليج".

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد ليفربول عند النقطة رقم 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة المباراة، يوم السبت المقبل 9 مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

سبب غياب محمد صلاح أمام مان يونايتد

ويغيب صلاح عن ليفربول خلال الفترة الحالية، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ستبعده عن المشاركة مع الفريق لمدة 4 أسابيع.

أقرأ أيضًا:

"يتواجد به عبد القادر".. مؤمن سليمان مديرا فنيا للكرمة العراقي

الزمالك يصدر قراراً خاصاً لجماهيره قبل مباراة سموحة بالدوري



