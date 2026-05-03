"مسمط الريدز".. ليفربول يثير الجدل بصورة من أجواء مصرية قبل قمة اليونايتد

كتب : محمد عبد الهادي

02:40 م 03/05/2026

ليفربول

أثار ليفربول حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة ساخرة قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للنادي جاءت بطابع كرتوني مستوحى من مشهد شهير في عمل رمضاني مصري بعنوان عين سحرية، حيث ظهر تصميم يحاكي “المسمط الشعبي” بأسلوب ساخر.

وتم وضع الثنائي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي داخل المشهد بدلاً من الشخصيات الأصلية، مع تغيير الاسم إلى “مسمط الريدز”، وإضافة شعار الفريق في إشارة إلى أجواء المواجهة المرتقبة.

الفكرة جاءت بهدف الترويج للمباراة بشكل فكاهي قبل ديربي الشمال الغربي أمام مانشستر يونايتد، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من المتابعين خاصة من الجمهور العربي.

بطول 400 متر.. أكبر سفينة صديقة للبيئة في العالم تعبر قناة السويس لأول مرة
بطول 400 متر.. أكبر سفينة صديقة للبيئة في العالم تعبر قناة السويس لأول مرة
بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الإسكندرية
بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الإسكندرية
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
لمواجهة إيران.. نتنياهو يعلن خطة شاملة لتعزيز "القدرات الدفاعية" لإسرائيل
لمواجهة إيران.. نتنياهو يعلن خطة شاملة لتعزيز "القدرات الدفاعية" لإسرائيل
واقعة تهديد ضحايا منصات القروض.. الحكم على 16 طالبة جامعية 3 يونيو
واقعة تهديد ضحايا منصات القروض.. الحكم على 16 طالبة جامعية 3 يونيو

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة