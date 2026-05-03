أثار ليفربول حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة ساخرة قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للنادي جاءت بطابع كرتوني مستوحى من مشهد شهير في عمل رمضاني مصري بعنوان عين سحرية، حيث ظهر تصميم يحاكي “المسمط الشعبي” بأسلوب ساخر.

وتم وضع الثنائي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي داخل المشهد بدلاً من الشخصيات الأصلية، مع تغيير الاسم إلى “مسمط الريدز”، وإضافة شعار الفريق في إشارة إلى أجواء المواجهة المرتقبة.

الفكرة جاءت بهدف الترويج للمباراة بشكل فكاهي قبل ديربي الشمال الغربي أمام مانشستر يونايتد، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من المتابعين خاصة من الجمهور العربي.

