نقل السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لنادي مانشستر يونايتد، إلى المستشفى عصر اليوم، عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في ملعب أولد ترافورد، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام غريمه التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الأزمة الصحية لمدرب اليونايتد السابق

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم نقل فيرجسون إلى المستشفى كإجراء احترازي للاطمئنان على حالته الصحية دون وجود مؤشرات مقلقة، إذ من المتوقع أن يعود إلى منزله خلال وقت قريب لاستكمال التعافي.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأسطوري غادر الملعب متجهاً إلى المستشفى قبل أكثر من ساعة من انطلاق المباراة، رغم حرصه الدائم على حضور مباريات الفريق سواء داخل الديار أو خارجها.

أرقام فيرجسون مع اليونايتد

ويعتبر فيرجسون أنجح مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات أبرزها 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعلن اعتزاله التدريب في عام 2013.

كواليس وعكته الصحية الخطيرة

وكان فيرغسون تعرض في مايو 2018 لنزيف في المخ، خضع على إثره لعملية جراحية دقيقة أنقذت حياته، أذ أكد في تصريحات سابقة ضمن فيلمه الوثائقي Sir Alex Ferguson: Never Give In أن الأطباء منحوه حينها فرصة للنجاة لا تتجاوز 20%.



