مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول

كتب : نهي خورشيد

06:57 م 03/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السير أليكس فيرغسون
  • عرض 3 صورة
    السير أليكس فيرغسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لنادي مانشستر يونايتد، إلى المستشفى عصر اليوم، عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في ملعب أولد ترافورد، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام غريمه التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الأزمة الصحية لمدرب اليونايتد السابق

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم نقل فيرجسون إلى المستشفى كإجراء احترازي للاطمئنان على حالته الصحية دون وجود مؤشرات مقلقة، إذ من المتوقع أن يعود إلى منزله خلال وقت قريب لاستكمال التعافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأسطوري غادر الملعب متجهاً إلى المستشفى قبل أكثر من ساعة من انطلاق المباراة، رغم حرصه الدائم على حضور مباريات الفريق سواء داخل الديار أو خارجها.

أرقام فيرجسون مع اليونايتد

ويعتبر فيرجسون أنجح مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات أبرزها 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعلن اعتزاله التدريب في عام 2013.

كواليس وعكته الصحية الخطيرة

وكان فيرغسون تعرض في مايو 2018 لنزيف في المخ، خضع على إثره لعملية جراحية دقيقة أنقذت حياته، أذ أكد في تصريحات سابقة ضمن فيلمه الوثائقي Sir Alex Ferguson: Never Give In أن الأطباء منحوه حينها فرصة للنجاة لا تتجاوز 20%.

إقرأ أيضاً:
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السير أليكس فيرجسون مانشستر يونايتد ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول
رياضة عربية وعالمية

أزمة صحية مفاجئة تبعد السير فيرجسون عن مدرجات اليونايتد أمام ليفربول
أول تحرك من جامعة الأزهر بعد مقتل طالب من كلية التربية الرياضية
جامعات ومعاهد

أول تحرك من جامعة الأزهر بعد مقتل طالب من كلية التربية الرياضية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
بسبب "كلمة بلدي".. سر أغنية "علي الضحكاية" التي أنقذت ألبوم هاني شاكر
زووم

بسبب "كلمة بلدي".. سر أغنية "علي الضحكاية" التي أنقذت ألبوم هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة