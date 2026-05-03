أعلن الثنائي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، الإنجليزي مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: وودمان.

الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبيرج، ماك أليستر.

الوسط الهجوم: جيريمي فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

الهجوم: كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: سيني ليمينز

الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، هيفين، ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، ماتيوس كونيا، بريان مبيومو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: بنيامين سيسكو.

