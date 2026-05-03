الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

تشكيل ليفربول ومانشستر يونايتد الرسمي لقمة الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

05:12 م 03/05/2026

ليفربول

أعلن الثنائي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، الإنجليزي مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: وودمان.

الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبيرج، ماك أليستر.

الوسط الهجوم: جيريمي فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

الهجوم: كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: سيني ليمينز

الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، هيفين، ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، ماتيوس كونيا، بريان مبيومو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: بنيامين سيسكو.

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
موسم الحج 2026.. ما الذي توفّره الهوية الرقمية للحجّاج؟
"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
هاني شاكر يتحدث عن قصة وفاة والده وعلاقته بوالدته- لقاء قديم
بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة