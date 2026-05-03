إعلان تحريري:

أختُتمت أمس فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش على ملاعب كل من ناديي مدينتي الرياضي وسيليا الرياضي.

أقُيمت المنافسات خلال الفترة من 20 أبريل حتى 2 مايو بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وشركة تي إم سبورتس.

وشارك في فعاليات البطولة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية يمثلون العشرات من الأندية والأكاديميات و الهيئات الرياضية.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة بين اللاعبين في مختلف الفئات، وأشاد عدد كبير من المشاركين بحسن تنظيم البطولة وجودة الملاعب في ناديي مدينتي وسيليا، مؤكدين أنها تضاهي المعايير الدولية وتوفر بيئة مثالية للأداء الاحترافي.

يشار إلى أن نادي سيليا الرياضي استضاف منافسات مرحلة الرواد ، وذلك لأول مرة منذ افتتاح النادي ، والذي يُعد من أحد الأندية المتميزة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.

كما يؤكد تنظيم البطولة المكانة المتنامية لنادي مدينتي الرياضي كوجهة مميزة لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة رياضة الاسكواش، في ظل ما يتمتع به النادي من مرافق رياضية حديثة وملاعب مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير الرياضية الدولية.