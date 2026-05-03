مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مدينتي وسيليا وجهة البطولات الكبرى بعد نجاح بطولة الجمهورية للاسكواش 2026

كتب : مصراوي

04:48 م 03/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026
  • عرض 8 صورة
    بطولة الجمهورية للاسكواش 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري:

أختُتمت أمس فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش على ملاعب كل من ناديي مدينتي الرياضي وسيليا الرياضي.
أقُيمت المنافسات خلال الفترة من 20 أبريل حتى 2 مايو بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وشركة تي إم سبورتس.
وشارك في فعاليات البطولة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية يمثلون العشرات من الأندية والأكاديميات و الهيئات الرياضية.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة بين اللاعبين في مختلف الفئات، وأشاد عدد كبير من المشاركين بحسن تنظيم البطولة وجودة الملاعب في ناديي مدينتي وسيليا، مؤكدين أنها تضاهي المعايير الدولية وتوفر بيئة مثالية للأداء الاحترافي.

يشار إلى أن نادي سيليا الرياضي استضاف منافسات مرحلة الرواد ، وذلك لأول مرة منذ افتتاح النادي ، والذي يُعد من أحد الأندية المتميزة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم النادي بنية تحتية رياضية متكاملة، ليشكل وجهة مثالية لعشاق الرياضة والأنشطة الترفيهية.

كما يؤكد تنظيم البطولة المكانة المتنامية لنادي مدينتي الرياضي كوجهة مميزة لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة رياضة الاسكواش، في ظل ما يتمتع به النادي من مرافق رياضية حديثة وملاعب مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير الرياضية الدولية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي مدينتي نادي سيليا طلعت مصطفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
أخبار المحافظات

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
أخبار المحافظات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم
أخبار مصر

وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة