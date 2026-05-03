قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أطلع على المقترح الإيراني الجديد، ولكنه غير مقبول.

وأكد ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المعركة مع إيران تسير بشكل ممتاز.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "سأراجع قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، ولكني لا أتصور أنها ستكون مقبولة إذ لم تدفع إيران بعد ثمنًا باهظًا لما ارتكبته بحق الإنسانية والعالم على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".

وأوضح ترامب، إنه تم اطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران على أن يتم موافاته بالصياغة الدقيقة، مضيفا أن حصار موانئ إيران لطيف للغاية.