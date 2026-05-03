إعلان

ترامب: مقترح إيران الجديد غير مقبول

كتب : وكالات

08:42 م 03/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أطلع على المقترح الإيراني الجديد، ولكنه غير مقبول.

وأكد ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المعركة مع إيران تسير بشكل ممتاز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة للاتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه لا يتصور أنها ستكون مقبولة.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "سأراجع قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، ولكني لا أتصور أنها ستكون مقبولة إذ لم تدفع إيران بعد ثمنًا باهظًا لما ارتكبته بحق الإنسانية والعالم على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".

وأوضح ترامب، إنه تم اطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران على أن يتم موافاته بالصياغة الدقيقة، مضيفا أن حصار موانئ إيران لطيف للغاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب المقترح الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
ترشيدًا للاستهلاك.. مياه شرب الجيزة تطلب من المواطنين الاستحمام في أقل
أخبار العقارات

ترشيدًا للاستهلاك.. مياه شرب الجيزة تطلب من المواطنين الاستحمام في أقل
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة