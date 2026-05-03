ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مان يونايتد الفوز على حساب نظيره ليفربول اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق مان يونايتد رصيده من النقاط إلى 65 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرج، ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز وكودي جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ومان يونايتد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: ماتيوس كونيا يسجل الهدف الأول لمان يونايتد في مرمى ليفربول

الدقيقة 12: سيسوكو يحرز الهدف الثاني لمان يونايتد في مرمى ليفربول

الدقيقة 26: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز لاعب مان يونايتد ولكن تر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 32: عرضية من لاعب مان يونايتد يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 41: تسديدة من لاعب ليفربول يتصدى حارس مرمى مان يونايتد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى مان يونايتد

الدقيقة 56: كودي جاكبو يسجل الهدف الثاني للريدز في مرمى مان يونايتد

الدقيقة 62: سيطرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب بين الفريقين

الدقيقة 75: تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب ليفربول تمر خارج مرمى مان يونايتد

الدقيقة 77: كوبي مينو يحرز الهدف الثالث لمان يونايتد في مرمى ليفربول

الدقيقة 83: تسديدة من كودي جاكبو لاعب ليفربول تصل سهلة في يد حارس مان يونايتد

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة