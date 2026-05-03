من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم

بهدية من الريال.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني الليلة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما بعد غدا الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة أرسنال وأتليتكو يوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

طاقم حكام مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

من المقرر أن يقود مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد تحكيميًا، الألماني دانيال زيبرت، ويعاونه مواطنيه يان سيدل، ورافاييل فولتين، بينما يتواجد توبياس ستيلر كحكم رابع في المواجهة.

ويجلس الحكم باستيان دانكيرت، داخل عرفة تقنية الفيديو، بينما يعاونه روبرت شرودر كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل الحسم بينهما إلى الإياب لمعرفة من سيكون طرف المباراة النهائية.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاته.. أبرز تصريحات هاني شاكر عن الزمالك ونصيحته لإمام عاشور



ذهب زوجته السبب.. كيف تحولت مسيرة حسين الشحات من صنايعي لنجم الأهلي؟



