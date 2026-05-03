مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

إعلان حكم مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

04:28 م 03/05/2026
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما بعد غدا الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة أرسنال وأتليتكو يوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

طاقم حكام مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

من المقرر أن يقود مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد تحكيميًا، الألماني دانيال زيبرت، ويعاونه مواطنيه يان سيدل، ورافاييل فولتين، بينما يتواجد توبياس ستيلر كحكم رابع في المواجهة.

ويجلس الحكم باستيان دانكيرت، داخل عرفة تقنية الفيديو، بينما يعاونه روبرت شرودر كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل الحسم بينهما إلى الإياب لمعرفة من سيكون طرف المباراة النهائية.

اقرأ أيضًا:
بعد وفاته.. أبرز تصريحات هاني شاكر عن الزمالك ونصيحته لإمام عاشور

ذهب زوجته السبب.. كيف تحولت مسيرة حسين الشحات من صنايعي لنجم الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دانيال زيبرت أتليتكو مدريد آرسنال دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
رياضة محلية

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم
أخبار مصر

وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
أخبار البنوك

بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
حوادث وقضايا

ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة