تسلمت طهران الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أن رؤيتها الحالية تتركز بشكل حصري على وقف العمليات العسكرية في المنطقة وتجنب أي ملفات جانبية في الوقت الراهن.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن الجانب الأمريكي رد على الخطة الإيرانية ونقل إجابته عبر الوسيط الباكستاني.

وأوضح بقائي أن هذه الرؤية تخضع للدراسة حاليا من قبل الجهات المختصة، وسيتم تقديم الرد الإيراني الرسمي بعد الانتهاء من عملية التقييم الشاملة.

أبعاد التنسيق بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب

وفي سياق متصل، كشف مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لقناة "الجزيرة"، عن تلقي الرد الأمريكي قبل عدة ساعات، مشيرا إلى أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني.

وأكد المسؤول الإيراني، أن طهران تدرس هذه التعديلات حاليا وستعيد إرسال موقفها عبر باكستان، مشددا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تكون بعد انتهاء الحرب بشكل كامل.

ولفت مستشار المتحدث الإيراني، إلى أن المقترح الإيراني يهدف لإنهاء الحرب في مختلف الجبهات ومنها لبنان مع بحث وضع مضيق هرمز، موضحا أن واشنطن استخدمت المضيق لإرسال دعم لقواتها في المنطقة.

وشدد على أنه ليس بإمكان أحد تحقيق أي هدف من خلال الضغط على إيران، معلنا عن توجه للتعاون مع عمان في إجراءات محددة لضمان عدم شن هجمات ضد إيران، والتنسيق مع دول الجوار والدول المشاطئة بشأن الوضع في مضيق هرمز.

حقيقة البنود النووية في مقترح إنهاء حرب إيران

من جانبه، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الادعاءات الإعلامية، حول تضمن الخطة تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، موضحا أن "خطتنا تركز حصريا على إنهاء الحرب، ولا توجد تفاصيل نووية على الإطلاق في هذه الخطة".

وأكد بقائي، أن المقترح المكون من 14 بندا لا يشمل أي مفاوضات نووية في هذه المرحلة، موضحا أن التركيز ينصب على إحداثيات إنهاء الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان، معتبرا أن ما يثار حول الملف النووي يرتبط بسجلات تفاوضية سابقة أدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا فيها إلى نشوب الحرب.

ورفض بقائي، مزاعم التزام طهران بتطهير الألغام بمشاركة الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها "من نسج خيال بعض وسائل الإعلام".

وفيما يتعلق بالضمانات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الضمان هو نحن وقدرتنا والأدوات التي نمتلكها".