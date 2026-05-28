الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

43 48
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:37 م 28/05/2026
    نيمار

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لإصابة قوية، في الساعات الماضية رفقة منتخب السيليساو، في ظل تواجده بمعسكر بلاده استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف طبيب المنتخب، رودريجو لاسمر أن نيمار تعرض لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في ربلة الساق.

وأوضح: "نيمار يحتاج لأسبوعين أو 3 أسابيع للتعافي من الإصابة التي لحقت به، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثّف، ما قد يؤجل مشاركته في دور المجموعات بالمونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه البرازيل وديًا يوم 7 يونيو المقبل، وبالتالي بات نيمار خارج اللقاء بشكل رسمي، في البروفة الأخيرة لكأس العالم.

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مصر وروسيا (0-0).. هدف ضائع للفراعنة
