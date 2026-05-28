بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لإصابة قوية، في الساعات الماضية رفقة منتخب السيليساو، في ظل تواجده بمعسكر بلاده استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف طبيب المنتخب، رودريجو لاسمر أن نيمار تعرض لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في ربلة الساق.

وأوضح: "نيمار يحتاج لأسبوعين أو 3 أسابيع للتعافي من الإصابة التي لحقت به، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثّف، ما قد يؤجل مشاركته في دور المجموعات بالمونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه البرازيل وديًا يوم 7 يونيو المقبل، وبالتالي بات نيمار خارج اللقاء بشكل رسمي، في البروفة الأخيرة لكأس العالم.

