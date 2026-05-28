نفذت أحياء محافظة الإسكندرية حملات ميدانية مكثفة للتصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، لمنع استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في ارتكاب المخالفات.

إزالة فورية للمخالفات في المهد

وأسفرت الحملات عن إزالة 7 مخالفات بناء متنوعة، شملت فك شدات خشبية، وإيقاف أعمال إنشاء هنجر، وإزالة أسوار وحوائط وأعمدة مخالفة، إلى جانب إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، ورصد مبانٍ بدون ترخيص في مناطق أبيس، ومحرم بك، والطريق الزراعي، والنهضة، ونجع حبون، وعزب حوض 10 و11، وعزبة سركيس.

حملات موسعة في عدة أحياء

وشهدت أحياء وسط، وشرق، والعامرية أول، والعامرية ثان، وثان المنتزه حملات موسعة بمشاركة الأجهزة التنفيذية، لرصد المخالفات وإزالتها في المهد، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

توجيهات مشددة من محافظ الإسكندرية

وشدد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على استمرار الحملات اليومية المكبرة بجميع الأحياء على مدار الساعة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي أعمال بناء مخالف أو تعديات مستجدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على الانضباط العمراني وهيبة الدولة.