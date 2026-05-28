خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

06:35 م 28/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إتاحتها إلكترونيًا للطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أوضحت الوزارة، أن الحصول على رقم الجلوس سيتم عبر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم (مركز المعلومات) عبر الرابط هنا https://emis.gov.eg/، ثم التوجه إلى منصة تسجيل التقدم للامتحانات من هنا.

وبعد الدخول إلى المنصة، ينتقل الطالب إلى صفحة الشهادات العامة، ثم يختار أيقونة «الاطلاع على أرقام الجلوس»، ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان باستخدام البريد المدرسي الموحد الذي سبق استخدامه في تسجيل الاستمارة.

كما يمكن للطلاب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيدين بها بعد إعلان الوزارة رسميًا.

