مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

- -
19:00

تنزانيا - 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

01:13 ص 28/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (6)_10
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (9)_13
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (5)_9
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)_6
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (4)_8
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (8)_12
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (7)_11
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ويسرا
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ويسرا
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)_5
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)_4
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)_2
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة للجماهير بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول، وقضاء 9 سنوات داخل قلعة الأنفيلد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "فودافون"، مقطع فيديو لمحمد صلاح قال فيه: "عندما خرجت من مصر على قارة أوروبا، كان من أحلامي أن يشعر الناس بأني قدمت شئ جيد وأن يتعلموا من ذلك".

وأضاف: "من الصعب أن تضحي بلحظات شبابك والعديد من الأمور لكي تواصل تقديم مستويات جيدة وتتدرب ثلاث مرات في اليوم".

وواصل: "أود أن أوجه للجماهير أني الحمد لله نجحت بأن أجعلهم يعيشون قصة خيالية، كان من الممكن أن لا يفكر بها الناس أنها من الممكن تحقيقها في وقت من الأوقات".

واختتم: "لقد عشنا هذه الفترة بأفضل صورة ممكنة، وأنا فخور جداً بها، وأتمنى في المستقبل أن يظهر لاعبين ليحققوا أكثر وأفضل مما حققته في المستقبل".

اقرأ أيضًا:
مع أبنائهم وزوجاتهم.. 20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى

بعد بوست يا جعان.. عصام الحضري ينشر رسالة غامضة جديدة (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية
محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
زووم

"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
"ضرب وشتيمة ليل ونهار".. سيدة توثق بالفيديو تعرضها وابنتها لعنف أسري بسبب
حوادث وقضايا

"ضرب وشتيمة ليل ونهار".. سيدة توثق بالفيديو تعرضها وابنتها لعنف أسري بسبب
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان