محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
كتب : محمد عبد الهادي
وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة للجماهير بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول، وقضاء 9 سنوات داخل قلعة الأنفيلد.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "فودافون"، مقطع فيديو لمحمد صلاح قال فيه: "عندما خرجت من مصر على قارة أوروبا، كان من أحلامي أن يشعر الناس بأني قدمت شئ جيد وأن يتعلموا من ذلك".
وأضاف: "من الصعب أن تضحي بلحظات شبابك والعديد من الأمور لكي تواصل تقديم مستويات جيدة وتتدرب ثلاث مرات في اليوم".
وواصل: "أود أن أوجه للجماهير أني الحمد لله نجحت بأن أجعلهم يعيشون قصة خيالية، كان من الممكن أن لا يفكر بها الناس أنها من الممكن تحقيقها في وقت من الأوقات".
واختتم: "لقد عشنا هذه الفترة بأفضل صورة ممكنة، وأنا فخور جداً بها، وأتمنى في المستقبل أن يظهر لاعبين ليحققوا أكثر وأفضل مما حققته في المستقبل".
