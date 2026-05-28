محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)

رقم غير مسبوق.. كم عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول؟

وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة للجماهير بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول، وقضاء 9 سنوات داخل قلعة الأنفيلد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "فودافون"، مقطع فيديو لمحمد صلاح قال فيه: "عندما خرجت من مصر على قارة أوروبا، كان من أحلامي أن يشعر الناس بأني قدمت شئ جيد وأن يتعلموا من ذلك".

وأضاف: "من الصعب أن تضحي بلحظات شبابك والعديد من الأمور لكي تواصل تقديم مستويات جيدة وتتدرب ثلاث مرات في اليوم".

وواصل: "أود أن أوجه للجماهير أني الحمد لله نجحت بأن أجعلهم يعيشون قصة خيالية، كان من الممكن أن لا يفكر بها الناس أنها من الممكن تحقيقها في وقت من الأوقات".

واختتم: "لقد عشنا هذه الفترة بأفضل صورة ممكنة، وأنا فخور جداً بها، وأتمنى في المستقبل أن يظهر لاعبين ليحققوا أكثر وأفضل مما حققته في المستقبل".

اقرأ أيضًا:

مع أبنائهم وزوجاتهم.. 20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى



بعد بوست يا جعان.. عصام الحضري ينشر رسالة غامضة جديدة (صورة)



