مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

- -
20:00

نادي تايجرز

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

- -
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

05:54 م 27/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (6)_10
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (9)_13
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5)_9
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)_6
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)_5
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)_7
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)_4
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حظي محمد صلاح بتواجد استثنائي داخل أغنية النجمة الكولومبية شاكيرا الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق شهر يونيو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

ظهر اسم النجم المصري محمد صلاح في أغنية شاكيرا لكأس العالم ضمن قائمة ضمت عددًا من أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ، ليصبح اللاعب الإفريقي والعربي الوحيد الحاضر في الأغنية بجانب نجوم اللعبة الكبار.

حيث استعرضت أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أسماء عدد من اللاعبين التاريخيين، حيث بدأت ببيليه ومارادونا وانتهت بمبابي ومحمد صلاح.

وضمت الأغنية أيضًا عددًا من أساطير كرة القدم منهم: بيليه - مارادونا - مالديني - روماريو - كريستيانو رونالدو - فالديراما - إنييستا - بيكهام - كاكا - ميسي - مبابي - محمد صلاح.

ويعد محمد صلاح اللاعب الإفريقي والعربي الوحيد الذي تم ذكره في أغنية شاكيرا لكأس العالم، بجانب أساطير اللعبة.

اقرأ أيضًا:
إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى

بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شاكيرا كأس العالم 2026 محمد صلاح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
أخبار المحافظات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر
أخبار مصر

إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر
البيت الأبيض ينفي "مزاعم" طهران حول مسودة اتفاق لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض ينفي "مزاعم" طهران حول مسودة اتفاق لإنهاء حرب إيران
ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
نصائح طبية

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
زحام وبهجة في أسيوط.. الحدائق تستقبل آلاف المواطنين خلال عيد الأضحى (صور)
أخبار المحافظات

زحام وبهجة في أسيوط.. الحدائق تستقبل آلاف المواطنين خلال عيد الأضحى (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان