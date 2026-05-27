حظي محمد صلاح بتواجد استثنائي داخل أغنية النجمة الكولومبية شاكيرا الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق شهر يونيو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

ظهر اسم النجم المصري محمد صلاح في أغنية شاكيرا لكأس العالم ضمن قائمة ضمت عددًا من أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ، ليصبح اللاعب الإفريقي والعربي الوحيد الحاضر في الأغنية بجانب نجوم اللعبة الكبار.

حيث استعرضت أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أسماء عدد من اللاعبين التاريخيين، حيث بدأت ببيليه ومارادونا وانتهت بمبابي ومحمد صلاح.

وضمت الأغنية أيضًا عددًا من أساطير كرة القدم منهم: بيليه - مارادونا - مالديني - روماريو - كريستيانو رونالدو - فالديراما - إنييستا - بيكهام - كاكا - ميسي - مبابي - محمد صلاح.

