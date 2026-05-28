حسام حسن يعلن تشكيل مصر لمواجهة روسيا وديًا.. مفاجأة في الدفاع

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الخميس الموافق 28 مايو، لمواجهة نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الفوز وتقديم مستوى يرضي جماهير وعشاق الكرة المصرية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم

خاض منتخب مصر 7 مباريات أمام نظيره منتخب روسيا، فاز الفراعنة في مباراة وحيدة فقط وخسر 6 مواجهات أمام روسيا.

وجاءت نتائج مباريات مصر وروسيا كالتالي:

1- فوز منتخب روسيا أمام مصر بنتيجة 3 - 0 (ودية )

2 - فوز روسيا أمام مصر بنتيجة 2 - 0 ( ودية )

3 - فوز روسيا أمام مصر بنتيجة 1 - 0 ( مباراة ودية )

4 - فوز روسيا أمام مصر بنتيجة 3 - 0 ( ودية )

5 - فوز روسيا أمام مصر بنتيجة 2 -1 ( ودية )

6 - فوز مصر أمام روسيا بنتيجة 2 - 1 ( ودية )

7 - فوز روسيا أمام مصر بنتيجة 3 -1 ( رسميا كأس العالم 2018 )

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

